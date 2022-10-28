В США призвали Байдена сесть за стол переговоров с Путиным

Фото: kremlin.ru

Администрации президента США Джо Байдена следует прислушаться к призывам Владимира Путина и сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Он назвал "вопиюще очевидной" необходимость дипломатических усилий между Москвой и Вашингтоном для предотвращения катастрофического сценария между странами.

Игнатиус выразил мнение, что американскому лидеру следует ответить Путину и объяснить, что США не стремятся уничтожить Россию и хотят избежать прямого военного конфликта.

Вместе с тем обозреватель напомнил, что президент РФ требовал от Запада гарантий безопасности в преддверии спецоперации на Украине.

"Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации", – заявил Игнатиус.

Автор заключил, что страны должны срочно начать переговоры, чтобы украинский конфликт не перерос в что-то гораздо худшее.

Накануне во время своей речи на заседании клуба "Валдай" Путин заявил, что Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО. По его словам, Москва не считает себя их врагом и не бросает им вызов. Президент подчеркнул, что она лишь отстаивает свое право на существование.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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