Байден и Зеленский заложили основу для переговоров России и Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP

Вопрос перемирия между Россией и Украиной уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщает The Hill.

Обозреватель Авраам Шама связал стремление США и Евросоюза прекратить боевые действия с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику союзников Запада.

По его словам, Центробанки Европы и США начали повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. В результате это может привести к глубокой рецессии.

"Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей на европейском и американском континентах сократить счета за продукты и отопление", – говорится в публикации.

Шама добавил, что переговоры об окончании конфликта должны вестись деликатно, с учетом интересов обеих сторон. Обозреватель также указал важность того, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной странами Запада.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки Североатлантическим альянсом оружия Киеву быстро приведут к разрешению конфликта, возникшего на Украине. По его словам, переговоры начнутся, когда Россия поймет, что не сможет достигнуть своих целей.



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