Экс-глава Пентагона назвал причину, по которой разрушились отношения РФ и США

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Бывший глава Пентагона Уильям Перри рассказал, почему испортились отношения России и США. По его словам, нынешний кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном уходит корнями в конец двадцатого века. В то время Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией, однако делал это с позиции победителя в холодной войне.
"Многие указывают на расширение НАТО в середине девяностых годов как на критическую провокацию. В то время я выступал против этого расширения, отчасти опасаясь последствий для российско-американских отношений. Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка", – написал Перри в статье для портала Outrider.
Он подчеркнул, что в 1998 году западные страны не хотели быть последовательными в диалоге и помочь Москве в период мирового финансового кризиса. Перри выразил мнение, что неспособность США предоставить России помощь посеяла горечь во многих россиянах.
"Сочетание бездействия Запада во время финансового кризиса в России и игнорирование ее твердого мнения о расширении НАТО укрепило сложившееся в России убеждение, что мы не воспринимаем их всерьез", – отметил Перри.
Экс-глава Пентагона добавил, что особенную опасность несет недопонимание между державами, которые обладают ядерным оружием. Он выразил мнение, что контакты между Москвой и Вашингтоном должны сохраняться.
"Первый шаг в поиске решения – это признание проблемы и осознание того, что наши действия способствовали этой враждебности", – подчеркнул он.
США необходимо работать над восстановлением связей с РФ и уважительно относиться к россиянам, заключил Перри.
Ранее американский профессор международных отношений Чарльз Купчан заявил, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами допустили стратегическую ошибку, проигнорировав предостережения Москвы о нерасширении НАТО на Восток.
Он напомнил о Мюнхенской речи Владимира Путина, который еще в 2007 году назвал принятие новых членов в Североатлантический альянс серьезной провокацией. По мнению эксперта, США напрасно проигнорировали интересы Москвы и ее право на безопасность.
Еще раньше о том, что США напрасно не стали прислушиваться к предупреждениям российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс. При этом он указал, что такое поведение Вашингтона не ново, оно началось после распада СССР, когда американскому руководству приглянулась идея однополярного мира.
Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер
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