Россия утратила интерес к необъективной Мюнхенской конференции – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не собиралась принимать участие в Мюнхенской конференции, даже если бы ее пригласили. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Москва не будет приглашена на встречу в 2023 году. Помимо этого, он подчеркнул намерение обсудить с другими приглашенными странами дальнейшее существование России в мировом сообществе.

"Рассматриваем это как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела", – прокомментировали в МИД РФ заявление Хойсгена.

По словам представителей ведомства, подобное заявление демонстрирует несвойственные дипломату качества. Слова Хойсгена являются дискредитацией конференции. Сам форум потерял объективность и превратился в "сугубо трансатлантический", заявили в МИД.

"Интерес в Москве к этому мероприятию пропал", – добавляется в сообщении.

В ведомстве заключили, что политика конфронтации западных стран в отношении РФ способствует созданию новых линий напряжения, еще больше усугубляя раскол на континенте.

Ранее Хойсген поддержал поставку тяжелого вооружения Киеву. По его словам, мера является необходимой для Украины.

В ходе своего обращения Хойсген подчеркнул, что государства могли бы оказывать помощь Киеву не только в поставках, но и способствовать улучшению навыков украинских военных, обучая их.



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