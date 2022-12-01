США планируют расширить программу подготовки украинских военных – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает возможность расширить программу обучения украинских военных. Об этом сообщает CNN.

"В соответствии с новой программой, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложной тактике боя, в том числе тому, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка будет "намного более интенсивной и всесторонней", чем та, которую украинские военные проходят в Польше и Великобритании.

Также указывается, что предложение о расширении программы обучения для ВСУ было сделано по инициативе Украины и до сих пор находится на межведомственном рассмотрении американской администрации.

Ранее в Пентагоне сообщили, что власти США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты, дальность действия которых составляет более 800 километров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!