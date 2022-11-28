В ФРГ рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине

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Экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что США с 2014 года активно подпитывают конфликт между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют", – заявил Лафонтен.

Политик выразил мнение, что Вашингтон смог добиться, чтобы отношения между Евросоюзом и Россией ухудшились, параллельно устранив геополитического противника в лице ФРГ. По его словам, теперь Вашингтон получил возможность определять политику стран, входящих в ЕС.

"Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает", – посетовал Лафонтен.

С другой стороны, по его словам, Вашингтон не смог в полной мере осуществить свои планы против Москвы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США из-за роста издержек, со временем цена за ведение военных действий будет только увеличиваться. По информации издания, американские чиновники уже задумываются над тем, воспользовался ли Вашингтон всеми преимуществами украинского кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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