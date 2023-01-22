Посол рассказал о высокой популярности Путина в ЮАР

Фото: kremlin.ru

В Южно-Африканской Республике нет ни одного ребенка, который не знает, кто такой Владимир Путин, рассказал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Так он прокомментировал высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в декабре прошлого года обвинил африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку Москвы, в неискренности. Боррель заявил, что жители ЮАР якобы не знают, где находится Россия и кто такой Владимир Путин.

"Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в школах Южно-Африканской Республики проходят историю России, поэтому все африканцы точно знают, где находятся Москва и Санкт-Петербург.

Посол добавил, что ЮАР ждет президента РФ на саммите БРИК в августе и направит ему официальное приглашение. По словам дипломата, место проведения мероприятия еще не определено, однако встреча лидеров может пройти в одном из четырех крупнейших городов страны – Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран БРИКС выразили озабоченность в связи с усилившимися и непрекращающимися конфликтами в различных частях мира. Встреча прошла в сентябре на полях 77-й Генассамблеи ООН.



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