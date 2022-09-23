Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств, говорится в заявлении объединения по итогам министерской встречи на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН. Документ опубликован на сайте МИД Индии.
"Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций <...>. Они подтвердили свою приверженность коллективным усилиям по мирному урегулированию споров политико-дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что министры иностранных дел стран БРИКС выразили озабоченность в связи с усилившимися и непрекращающимися конфликтами в различных частях мира.
Главы МИД БРИКС также подтвердили необходимость проведения всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности международной организации. В заявлении указано, что Китай и Россия также поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР к более активному участию в работе ООН.
Неделя высокого уровня 77-й Генеральной ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Российскую делегацию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На полях ГА политик провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и министрами иностранных дел контактной группы ЛАГ.
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