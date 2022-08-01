Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Фото: kremlin.ru
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что для этого есть почти все условия.
Ранее глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут очень скоро присоединиться к БРИКС. Она добавила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который прошел в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.
По ее словам, все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство.
Также сообщалось, что лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, в которой подтвердили свою приверженность свободному от ядерного оружия миру. Кроме того, государства группы продолжат создавать условия для справедливой конкуренции на международно-экономической арене и поддерживать участие в мировых процессах развивающихся и наименее развитых стран.
До этого российский лидер отметил, что, несмотря на все трудности, страны БРИКС поэтапно расширяют взаимовыгодные связи. В частности, увеличиваются объемы поставок нефти в Китай и Индию. Также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Прорабатывается и вопрос создания международной резервной валюты.
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