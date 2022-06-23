В БРИКС подтвердили приверженность миру без ядерного оружия

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, в которой подтвердили свою приверженность свободному от ядерного оружия миру. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году. Мы отмечаем совместное заявление лидеров КНР, РФ, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США и Французской Республики о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятое 3 января 2022 года, в частности, заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", – следует из декларации.

Кроме того, государства группы продолжат создавать условия для справедливой конкуренции на международно-экономической арене и поддерживать участие в мировых процессах развивающихся и наименее развитых стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 23 июня будет участвовать в XIV саммите БРИКС, который состоится в формате видеосвязи под китайским председательством.

Ожидалось, что президенты РФ, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики поднимут тему многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

До этого российский лидер отметил, что, несмотря на все трудности, страны БРИКС поэтапно расширяют взаимовыгодные связи. В частности, увеличиваются объемы поставок нефти в Китай и Индию. Также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Прорабатывается и вопрос создания международной резервной валюты.

