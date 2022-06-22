Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в четверг, 23 июня, будет участвовать в XIV саммите БРИКС, который состоится в формате видеосвязи под китайским председательством, сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что президенты РФ, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики поднимут тему многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Также политики обсудят сегодняшние международные и региональные темы. Уточняется, что основные итоги будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита.

Кроме того, в пятницу, 24 июня, запланировано заседание в формате "БРИКС плюс" с участием лидеров ряда приглашенных стран. Путин также примет участие в данном мероприятии.

Ранее российский лидер отметил, что, несмотря на все трудности, страны БРИКС поэтапно расширяют взаимовыгодные связи. В частности, увеличиваются объемы поставок нефти в Китай и Индию. Также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Прорабатывается и вопрос создания международной резервной валюты.

