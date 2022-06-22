Путин заявил, что страны БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи

Несмотря на все трудности страны БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи. Об этом заявил Владимир Путин.

Растут объемы поставок нефти в Китай, в Индию, также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений.

Прорабатывается и вопрос создания международной резервной валюты. Об этом президент РФ также заявил в обращении к участникам делового форума БРИКС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.