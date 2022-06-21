В "Музеоне" стартовала акция "Линия памяти"

В парке "Музеон" началась акция "Линия памяти". Она приурочена ко Дню памяти и скорби, который приходится на 22 июня. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27-ми миллионов человек.

В "Музеоне" зажгли 1 418 свечей, который будут гореть до полуночи 23 июня. Каждая из них символизирует один день войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.