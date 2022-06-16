"Личная территория": "довели до ручки"

Пианистка Ольга Лукинская после выхода на пенсию купила долю в однушке на севере столицы и переехала туда из Челябинской области. Вот только новоселье ей подпортил другой собственник, точнее его сын.

Парень отказался пускать Ольгу в квартиру. Дело дошло до драки. Где сейчас живет пенсионерка и сможет ли она отстоять свою личную территорию? Об этом – в программе "Личная территория".