Москву накрыл сильный ливень

Грозовая туча, которая несет в Москву тропический ливень, подходит ближе к городу. Видео с ливнями из разных районов Москвы присылают очевидцы. К сильным осадкам добавится ветер с порывами до 17 метров в секунду. Экстренные сообщения выпустили московские спасатели, комплекс городского хозяйства и Дептранс.

Москвичам рекомендуют обходить линии электропередачи. Водителям советуют оставлять автомобили на крытых парковках или вдали от деревьев. На дорогах необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.