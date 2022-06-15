Йеллоустоун закрыли впервые за 34 года из-за сильного наводнения

Впервые за 34 года в США закрыли все пять входов в национальный парк Йеллоустон. Информация об этом появилась на сайте заповедника. Причиной стали сильные ливни, которые вызвали рекордное наводнение. Потоки воды размыли дороги, завалили их камнями, снесли несколько мостов, нет электричества. Вышедшие из берегов реки уносили целые постройки. В службе национальных парков США заявили, что проводят эвакуацию персонала, особенно из наиболее пострадавшей северной части Йеллоустона.

В Штатах официально признают, что санкции против России могут стать избыточными. Обеспокоенность по этому поводу выразил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Он подчеркнул, что только в Америке против российских структур и физических лиц введены тысячи ограничений. Больше всего США и страны Европы почувствовали последствия ограничений на поставку энергоносителей из России. В мире резко подорожало топливо и другие необходимые для жизни товары.



В Бельгии из-за санкций под угрозой оказался бизнес пивоваров. Там не хватает российской тары. Почти 90% стеклянных бутылок ранее поставляли из РФ. Производить ее в Европе слишком затратно. Пока поиски альтернативы успехом не закончились. Бельгийцы подумывали заменить стеклотару алюминиевыми банками, но и этот вариант оказался невыгодным – на производство требуется еще больше энергии, а значит, и финансовых затрат. К тому же алюминий тоже везли из России.

В Румынии в нескольких городах провели необычные акции протеста, против роста цен на бензин. Люди съехались на заправки, чтобы купить топлива ровно на один румынский лей, то есть примерно на 12 рублей. В итоге, на заправочных станциях собралось множество машин, на подъездах к ним образовались заторы. Работа точек была на время парализована.



Всеобщая забастовка началась в Эквадоре – дороги заблокированы горящими шинами и мусором. Демонстранты возмущены ценами на топливо и высокой инфляцией. Доступ к национальной столице Кито частично перекрыт из-за по меньшей мере 20 блокпостов, организованных митингующими.

Хуана Гуайдо, который несколько лет назад с подачи США провозгласил себя "президентом Венесуэлы", избили в одном из ресторанов. Об этом сообщает Associated Press. Перед этим ему пришлось выслушать проклятия в свой адрес со стороны местных жителей. Автомобиль Гуайдо был обстрелян, но сам политик не пострадал. Другой инцидент произошел во время митинга. Там люди собрались вокруг "президента-самозванца", и кто-то из толпы сорвал с Гуайдо рубашку. Гуайдо отправился в тур по южноамериканской стране, стремясь перед выборами привлечь на свою сторону как можно больше людей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ребрендинге национальной авиакомпании. Turkish Airlines теперь будет называться Turkiye Hava Yollar – это те же "Турецкие авиалинии" только на родном языке. О своем решении президент Эрдоган объявил на церемонии, посвященной запуску в космос нового турецкого спутника. Как отмечают местные СМИ, Эрдоган продолжает политику по признанию страны на международной арене в национальном ключе.