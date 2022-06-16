Центр им. Гамалеи может создать вакцину от натуральной оспы за 3–7 месяцев – Гинцбург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Центр имени Гамалеи при необходимости и соответствующем запросе может разработать вакцину против натуральной оспы за 3-7 месяцев, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
Он добавил, что это вакцину можно разработать с помощью аденовирусных векторов, на основе которых был сделан "Спутник V".
Ранее врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала, что обезьянья оспа требует длительного контакта для заражения, в то время как ветрянка быстро передается воздушно-капельным путем.
Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко отметил, что источником оспы обезьян являются животные, а ветрянка циркулирует только среди людей и не передается венерическим путем. Эксперт напомнил, что ветрянкой можно переболеть только один раз, поэтому при появлении симптомов необходимо сходить к врачу.
До этого профессор вирусологии Александр Чепурнов выразил мнение, что вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали, из-за чего он стал более заразным. В качестве еще одной вероятной причины эксперт назвал ухудшение иммунной системы человека.
Более 200 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии
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