Дайверы спасли раненую черепаху в Карибском море

Дайверы в Карибском море спасли раненую черепаху. В шее у рептилии застряло копье.

Черепаха без страха подплыла к людям и показала плавником на торчащий из тела металл. Дайверы не смогли остаться в стороне и вытащили копье. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.