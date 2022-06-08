Летучих мышей заметили в центре Москвы

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Летучих мышей заметили во дворах домов в центре Москвы. По словам зоолога Николая Дроздова, это сезонное явление, на которое горожане обратили внимание.
"Есть перелетные летучие мыши. Они прилетают, а на зиму улетают на юг. Ничего опасного нет. Летучие мыши – обычный компонент", – пояснил специалист изданию "Подъем".
Дроздов призвал не трогать летучих мышей, не охотиться за ними и не употреблять в пищу.
Если животное попало в квартиру, необходимо сначала дождаться, пока оно успокоится, а затем поймать в перчатках и выпустить на улицу. В случае травмирования рекомендуется отнести мышь в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.
Ранее президент РКФ Владимир Голубев рассказал, что делать для защиты питомца от клещей. По его словам, следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом. Жидкость не попадает на кожу и не вызывает аллергии.
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