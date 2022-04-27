Ветеринар рассказал, как защититься от бродячих собак

16:55
Фото: depositphotos/vlad_k
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак. Специалист напомнил, что собаки боятся угроз смерти, поэтому лучше всего держать в руках палку или камень, сообщает News.ru.
Цыпленков подчеркнул, что при встрече с бродячими собаками нельзя поворачиваться к ним спиной или убегать.
"Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и точно не поворачиваться спиной. Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть", – пояснил ветеринар.
По его словам, для защиты от агрессивных собак важна работа государственных служб, которые должны заниматься вопросами отлова и стерилизации бездомных животных.
Ранее сообщалось, что в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее собаки. По предварительным данным, ребенок перелез через забор на закрытую территорию. Прокуратура Лазаревского района организовала проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
До этого бродячие собаки напали на детей в Биробиджане. По данным следствия, пострадали 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детям оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.
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