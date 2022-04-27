В Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения собаки

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В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения на нее собаки. По предварительным данным, девочка перелезла через забор на закрытую территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

"Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным телеграм-каналов, девочка приехала на шахматный турнир.

На сайте Федерации шахмат России (ФШР) говорится, что в связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам ФШР объявляет о досрочном прекращении детских первенств РФ по шахматам в Лоо.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в Анадыре в Чукотском автономном округе. По данным ведомства, ребенок получил укушенные раны обеих рук и спины.

До этого бродячие собаки напали на детей в Биробиджане. По данным следствия, пострадали 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детям оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.

