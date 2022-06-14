Зоопсихолог перечислила проблемы самовыгула собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самовыгул собак может быть опасен как для самих животных, так и для людей, считает зоопсихолог Милена Фаустова.
"Первое – животное на самовыгуле само подвергается опасности. Оно может попасть под колеса автомобиля или в какую-то другую неприятную ситуацию", – отмечает специалист в разговоре с "Радио 1".
Кроме того, сама собака может представлять угрозу для окружающих, например из-за неадекватного поведения на фоне испуга. Это подтверждают многочисленные новости о нападениях на людей.
По словам Фаустовой, хозяева собак, которых отпускают на самовыгул, зачастую не отличаются ответственным поведением и не стерилизуют животных. Из этого вытекает третья проблема – рост числа дворняжек.
Ввести запрет на самовыгул стоит, однако это, вероятно, мало что изменит, считает зоопсихолог. Во-первых, возникает проблема с поиском хозяев. Во-вторых, даже угроза отстрела собак едва ли на что-то повлияет.
Ранее в Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных, а также ограничить количество мест для выгула питомцев. Предполагается, что это позволит в том числе решить проблему роста популяции безнадзорных животных.
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