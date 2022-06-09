Эксперт объяснил, почему летучие мыши поселились в Москве

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Летучие мыши селятся в Москве, поскольку они отличаются неприхотливостью и могут обитать везде, где для них есть убежище и еда, заявил зоолог Московского зоопарка Илья Володин. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, летучие мыши являются вторыми по распространенности млекопитающими после грызунов. Кроме того, они имеют склонность селиться рядом с человеком, особенно в степной зоне. Однако городские условия также являются вполне подходящими для этих животных.

"В Европе практически все города просто усеяны летучими мышами, и Москва в этом плане не исключение. В центре столицы находится большое количество старых малоэтажных зданий, в которых остались довольно старые чердаки, которые в свою очередь идеальны для гнездования этих млекопитающих", – пояснил Володин.

Накануне сообщалось, что летучих мышей заметили во дворах домов в центре Москвы. По словам зоолога Николая Дроздова, это обычное сезонное явление, на которое горожане обратили внимание. По его словам, летом они прилетают в Москву, а зимой улетают на юг. Дроздов призвал не трогать летучих мышей, не охотиться за ними и не употреблять в пищу.

