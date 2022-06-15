Детеныш сычуаньского такина родился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Фото: vk.com/moscow_zoo

Детеныш сычуаньского такина появился на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"Детеныш, а это оказался самец, чувствует себя прекрасно и уже пасется вместе со взрослыми на просторах уличного вольера. От мамы далеко не отходит, да и она его из виду не выпускает", – отмечается в сообщении.

Сычуаньские такины живут в центре с 2010 года. Изначально они прибыли из Китая, однако в России им удалось прекрасно освоиться и стать родителями. При этом они приносят потомство каждый год.

Ранее два детеныша редкого львинохвостого макака появились на свет в столичном зоопарке. Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. В рацион львинохвостого макака входят 80 позиций из различных фруктов, овощей и растений. Макаки также ловят сверчков, которых выпускают в вольер.