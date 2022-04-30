"Это наш город": два пингвина Гумбольдта родились в Московском зоопарке

Два пингвина Гумбольдта родились в Московском зоопарке. Птенцы охотно сидят на руках у людей и дают себя гладить. Пока пингвинята покрыты детским пухом, который через две недели начнет сменятся на перо.

У пингвинов в уходе за потомством принимают одинаковое участие и самец, и самка. Они по очереди насиживают яйца, потом по очереди уходят за рыбой и кормят птенцов. Пингвин Гумбольдта занесен в Международную Красную книгу.