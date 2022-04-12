Ветеринар назвала продукты, которыми нельзя угощать хомяка

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К Международному дню хомяка, который отмечается 12 апреля, ветеринар-ратолог Станции по борьбе с болезнями животных ЗелАО Надежда Кузина рассказала Москве 24, чем нельзя угощать хомяка.

По словам эксперта, кормить хомяков можно уже готовым кормом из зоомагазинов, поскольку в нем есть все нужные минералы и витамины. Но рацион можно разнообразить различными угощениями, однако в этом вопросе главное – не навредить питомцу.



"Хомяка можно угостить фруктами (без косточек), очищенными орехами (но не миндалем), морковкой и капустой", – отметила специалист.

Она уточнила, что грызунам не надо давать соленую, жирную и жареную пищу, а также консервы. Организм хомяков, по словам Кузиной, не способен переварить такие продукты.

"Кроме того, не стоит угощать хомяков сладостями и арбузом, так как у этих грызунов есть предрасположенность к сахарному диабету", – подчеркнула ветеринар.

Она рассказала, что хомяки предпочитают одиночество. И это необходимо учитывать при организации жилища грызунов. Так, эксперт посоветовала хозяевам хомяка разместить его одного, а саму клетку поставить в уединенное место.



"К тактильному общению питомца тоже лучше приучать постепенно. Можно положить лакомство на ладонь и ждать, когда хомяк сам зайдет на нее. Руки при этом должны быть чистыми, без резких запахов мыла, крема или духов – у хомяков сильное обоняние", – отметила Кузина.

Кроме того, нужно подумать и о комфортной температуре для грызуна. По ее мнению, следует избегать того, чтобы клетка питомца находилась рядом с батареями и обогревателями или стояла непосредственно под солнечными лучами.



"Также маленьких питомцев надо держать подальше от сквозняков и холодных мест. Хомяку идеально подходит обычная комнатная температура – 18–20 °C", – пояснила специалист.

Наводить уборку в клетке нужно каждые 2–3 дня, а генеральную уборку можно осуществлять раз в неделю.

"При этом есть один секрет, который поможет вам создать уют для хомяка, – всегда оставляйте немного "старого" наполнителя. Таким образом грызун понимает, что все хорошо – он по-прежнему дома", – рассказала ветеринар.

Она также напомнила, что в клетке обязательно должен лежать минеральный камень для стачивания зубов. Хозяевам следует периодически осматривать рот хомяка. При слишком длинных резцах или неправильно растущих нужно отвезти грызуна к ветеринару.



"Зубы у хомяков растут постоянно. Из-за этого у грызунов имеется предрасположенность к такой стоматологической проблеме, как малокклюзия – неправильное стачивание и отрастание зубов. В подобных ситуациях специалисты укорачивают питомцу резцы. Сама по себе процедура несложная, но проблема с зубами может привести к более серьезным последствиям, если ее вовремя не заметить и не решить. Например, чаще всего грызуны с малокклюзией отказываются от еды, а это очень опасно для питомца", – объяснила врач.

Что касается игрушек в клетке хомяка, они нужны не только для его развлечения, но и для того чтобы грызун активнее двигался. Эксперт уточнила, что хомяки предрасположены к ожирению. Поэтому следует купить питомцу беговое колесо.

Также специалист рассказала и о "прическе" хомяка. Она подчеркнула, что, например, шерсть ангорского грызуна может пачкаться и спутываться, поэтому нужна будет мягкая небольшая щеточка для груминга. Причесывать питомца следует по мере необходимости.

Ранее ветеринар рассказала, как правильно мыть лапы собакам. По ее словам, их важно мыть после каждой прогулки, это особенно актуально весной, когда на улице слякоть. Перед тем как мыть лапы, следует проверить, нет ли на них ран. Даже небольшая царапина при контакте с водой может вызвать боль у животного. Не менее важна и температура воды: зимой она должна быть прохладной, а летом – теплой. Это позволит избежать резких перепадов температур.