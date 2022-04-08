Ветеринар рассказала, как правильно мыть лапы собакам

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Лапы собаке важно мыть после каждой прогулки, это особенно актуально весной, когда на улице слякоть. Ветеринар Советской участковой ветеринарной лечебницы Екатерина Славущева рассказала Москве 24 о том, как лучше это делать.

Первое – важно приучить питомца к воде. Многие животные боятся водных процедур, поэтому к ним стоит приучать постепенно, увеличивая их продолжительность. При этом важно не ругаться на собаку, а после мытья можно предложить ей лакомство.

Перед тем как мыть лапы, следует проверить, нет ли на них ран. Даже небольшая царапина при контакте с водой может вызвать боль у животного. Не менее важна и температура воды: зимой она должна быть прохладной, а летом – теплой. Это позволит избежать резких перепадов температур.

Если загрязнения очень сильные, то не лишним будет воспользоваться губкой и шампунем. Моющие средства лучше выбирать специально предназначенные для животных, поскольку они не пересушивают кожу.

В конце процедуры лапы нужно тщательно вытереть. При желании подушечки лап можно обработать специальным средством для ухода, заключила Славущева.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков призвал россиян не переживать из-за возможного ухода с российского рынка иностранных производителей кормов для животных. По его словам, существует достаточно большое количество отечественных аналогов импортных кормов, которые ничем не хуже конкурентов.

