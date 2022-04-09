Два человека погибли в результате ДТП с каршерингом на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы’"

В столичном районе Вешняки водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и врезался в здание электроподстанции. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на аллее Первой Маевки, дом 2, строение 10. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье. За жизнь девушки, которая в момент аварии находилась на заднем сиденье, на данный момент борются медики.

"Водитель автомобиля сервиса каршеринга по неустановленным причинам совершил наезд на здание электроподстанции, после чего автомобиль опрокинулся на крышу", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все причины и детали случившегося.

Ранее машина сбила женщину с пятилетним ребенком и 10-месячным младенцем на северо-востоке столицы. Уточняется, что авария случилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель одного из автомобилей притормозил перед зеброй, после чего в машину врезалась едущее сзади авто, что привело к наезду на людей.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По данным правоохранителей, женщина и дети не получили сильных травм, у них были зафиксированы ушибы и ссадины.