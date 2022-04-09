Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Люблинской улице

11:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три автомобиля столкнулись на Люблинской улице в Москве. В результате ДТП погиб один человек. Еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, утром 44-летний водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с автомобилями "Газель" и ГАЗ. Одна из машин наехала на дорожных рабочих.
"В результате пострадали 4 человека, осуществлявшие дорожные работы, один из них в крайне тяжелом состоянии, также есть один погибший", – отмечается в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.
В свою очередь, в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что авария произошла у дома 53. По предварительным данным, дорожные работы на этом участке не проводились: группа рабочих остановилась, чтобы поменять спустившееся колесо.
Ранее два человека пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом на юге столицы. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по Проектируемому проезду № 842 от улицы Элеваторной в сторону улицы 6-й Радиальной, не справился с управлением. Травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. В автобусе находились четыре пассажира, никто из них не пострадал.
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