Два человека пострадали при столкновении автомобиля и автобуса на юге столицы

16:41
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Два человека пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом на юге столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по Проектируемому проезду № 842 от улицы Элеваторной в сторону улицы 6-й Радиальной, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении пассажирским автобусом, а также с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia", – говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada. По предварительным данным, они получили нетяжелые травмы.
В Госавтоинспекции добавили, что в момент столкновения в автобусе находились четыре пассажира, никто из них не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы погиб водитель такси, который вышел на проезжую часть после ДТП, чтобы осмотреть повреждения автомобиля. Авария с участием автомобилей такси и Citroen произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 44. Вышедшего на проезжую часть таксиста сбил водитель другого такси. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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