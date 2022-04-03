Автомобиль врезался в препятствие на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль врезался в препятствие, выехав на тротуар на улице Алабяна в районе дома 10. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением.

"На месте работают оперативные службы города. В момент происшествия пешеходов на тротуаре не было", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. В момент происшествия в пешеходном переходе никого не было. Женщина за рулем этого автомобиля ранее попала в ДТП с участием Mercedes и скрылась.

