Четыре человека погибли в результате ДТП в Якутии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП в Мирнинском районе Якутии. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД по республике сообщает РИА Новости.
Авария произошла в субботу на 1267-м километре федеральной автодороги "Вилюй". По предварительным данным, 41-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
"В результате столкновения водитель автомашины Nissan X-Trail и его 64-летний пассажир <...> от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200 <...> также в результате столкновения получили травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры Mitsubishi 1972, 1981 и 1991 годов рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. В ведомстве также рассказали, что в момент ДТП шел небольшой снег, а температура воздуха составляла около -50 градусов.
Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе "Колыма" в Якутии. Там столкнулись Toyota Camry и Toyota Ipsum. Оба автомобиля загорелись. В результате случившегося три человека погибли на месте. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу.
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