Три человека погибли в ДТП на Камчатке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли в результате ДТП в Усть-Камчатске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Камчатского края.

По данным ведомства, 28-летний водитель Toyota Corona Premio, не имеющий прав, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии водитель и двое пассажиров, женщины 41 и 48 лет, от полученных травм скончались на месте.

В полиции уточнили, что в машине была еще одна пассажирка – 22-летняя девушка, которая в больницу.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб при попытке перебежать дорогу в неположенном месте в столичном районе Очаково-Матвеевское. Инцидент произошел в районе дома 17 по улице Генерала Дорохова.