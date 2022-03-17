Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Техасе – СМИ

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В американском штате Техас столкнулись пикап и микроавтобус. Погибли девять человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что микроавтобус перевозил членов мужской и женской университетских команд по гольфу, а также их тренера. Все они, включая водителя транспортного средства, погибли. Также жертвой ДТП стал несовершеннолетний пассажир пикапа.

По предварительной информации, пикап выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате оба автомобиля загорелись.

Ранее сообщалось, что в Техасе столкнулись 130 автомобилей. Погибли не менее шести человек, более 30 были госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед.

До этого по меньшей мере пять человек стали жертвами аварии в Пенсильвании. Еще 60 человек в возрасте от 7 до 67 лет получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

По предварительной информации, причиной ДТП стала потеря управления водителем автобуса во время спуска вниз по кривой дороге. Автобус перевернулся, после чего в него врезались два грузовых автомобиля. Затем столкновение с ними совершили третий грузовик и легковой автомобиль.