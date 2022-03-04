Автомобиль протаранил здание подготовительной школы в Калифорнии – СМИ

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Автомобиль въехал в здание подготовительной школы в Калифорнии, об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, пострадали 19 детей, их госпитализировали. Сообщается, что внедорожник протаранил стену здания и целиком заехал внутрь. Помимо детей в учреждении находились также два сотрудника.

Как пишет издание, никто не погиб.

Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу детей в Японии. Инцидент случился в городе Содзя префектуры Окаяма.

По данным полицейских, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

До этого в Мексике грузовик с прицепом, в котором находились более 100 мигрантов, врезался в подпорную стену. Жертвами аварии стали по меньшей мере 49 человек, еще 58 ранены.