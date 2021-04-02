Водитель въехал в автосалон в Красноярске

12:48
Фото: телеграм-канал "112"
В Красноярске водитель, пытаясь скрыться от преследовавшего его экипажа ДПС, въехал в автосалон, где повредил дорогую иномарку. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
В ведомстве пояснили, что к сотрудникам ДПС обратился проезжавший мимо автомобилист. Он рассказал, что видел иномарку, за рулем которой, предположительно, находился человек в нетрезвом состоянии.
В результате инспекторы заметили автомобиль Toyota, который маневрировал на проезжей части с включенным дальним светом фар. На требования сотрудников полиции водитель не отреагировал, поэтому экипаж начал преследование нарушителя.
"Чтобы остановить транспортное средство, которое представляло опасность для окружающих участников дорожного движения и граждан, инспекторы ДПС на одном из перекрестков города опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП", – поясняется в материале.
Водитель недолго продолжал движение. Он въехал в здание одного из автосалонов в районе Красноярска, повредив находящуюся внутри дорогую иномарку. Там нарушителя задержали сотрудники полиции.
В ведомстве сообщили, что на водителя составлен целый ряд административных материалов: неповиновение требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку, оставление места ДТП.
Мужчину доставили в медучреждение для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. Нарушителю грозит лишение водительских прав.
Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.
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