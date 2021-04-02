В ЛДПР призвали забирать автомобили лихачей после ДТП на Садовом

08:44
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Партия ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у виновников ДТП, которые являются злостными нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что ЛДПР уже много раз предлагала конфисковывать машину у пьяных водителей или жестких нарушителей правил и высылать их за пределы родного города.
"Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами. Мы обязательно внесем в ближайшее время соответствующий законопроект", – написал депутат.
ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Позднее стало известно, что в доме Била прошел обыск. Кроме того, адвокат блогера заявил, что Бил был задержан. По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно зарабатывал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
Полиция проводит обыск в квартире Эдварда Била по делу о ДТП в центре Москвы
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