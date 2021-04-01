Полиция проводит обыск в квартире Эдварда Била по делу о ДТП на Садовом кольце

Видео: Москва 24

Сотрудники полиции проводят обыск в московской квартире блогера Эдварда Била, который, по предварительным данным, устроил ДТП на Садовом кольце. Кадры обыска оказались в распоряжении Москвы 24.

Столкновение сразу пяти автомобилей произошло 1 апреля в 11:40 на Новинском бульваре. По информации столичного департамента транспорта, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.

Предполагаемым виновником аварии называют YouTube-блогера Эдварда Била. Сам он утверждает, что за рулем машины Audi, которая попала в аварию, был его друг.

В результате столкновения серьезно пострадала женщина-водитель. По предварительным данным, это консультант Государственной думы Мария Артемова. В настоящее время она находится в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование которого на личный контроль взял прокурор Москвы Денис Попов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.