Адвокат заявил, что блогер Эдвард Бил находится в шоковом состоянии

Видео: Москва 24

Известный блогер Эдвард Бил, который, предположительно, устроил ДТП в центре Москвы, находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

"После ДТП он находится в шоковом состоянии, поэтому пока он не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП", – сообщил он.

По словам Жорина, Бил мог получить травму в результате аварии, он жалуется на сильные боли в области спины.

В настоящее время в отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до двух лет колонии.

Серьезное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу.

По некоторым данным, за рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил. По другим данным, в машине был его друг.

В результате аварии серьезно пострадала женщина-водитель. Сейчас она находится в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.