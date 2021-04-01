Адвокат заявил, что блогер Эдвард Бил находится в шоковом состоянии

01 апреля, 22:00
"После ДТП он находится в шоковом состоянии, поэтому пока он не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП", – сообщил он.
По словам Жорина, Бил мог получить травму в результате аварии, он жалуется на сильные боли в области спины.
В настоящее время в отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до двух лет колонии.
Серьезное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу.
По некоторым данным, за рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил. По другим данным, в машине был его друг.
В результате аварии серьезно пострадала женщина-водитель. Сейчас она находится в реанимации.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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