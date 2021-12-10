В ДТП на юго-востоке Мексики погибли 49 мигрантов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юго-востоке Мексики грузовик с прицепом, в котором находились более 100 мигрантов из Центральной Азии, врезался в подпорную стену.
По последним данным, жертвами аварии стали 49 человек, еще 58 ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на службу гражданской защиты штата Чиапас сообщает ТАСС.
Уточняется, что авария произошла на мосту Белисарио Домингеса к востоку от города Тустла-Гутьеррес. По предварительной информации, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с Соединенными Штатами.
Губернатор Чиапаса Рутилио Эскандон заявил, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств автокатастрофы. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указание оказать пострадавшим необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате аварии с участием туристического автобуса в Болгарии. ДТП произошло на автомагистрали "Струма". В качестве причины аварии рассматриваются техническая неисправность ТС и человеческая ошибка.
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