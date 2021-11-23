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Как погибли почти полсотни пассажиров автобуса в Болгарии

"Картина ужасающая". Подробности смертельной аварии с туристами в Болгарии
происшествия за рубежом

По меньшей мере 46 человек, включая 12 детей, погибли в аварии с туристическим автобусом в Болгарии. ДТП произошло в ночь на 23 ноября. Туристы возвращались в Северную Македонию из Турции. Выжить удалось семерым пассажирам. Рассказываем подробности случившегося и выясняем, что могло послужить причиной аварии.

Полностью выгорел

Как минимум 46 человек, включая 12 детей, погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на западе Болгарии. Автобус возвращался в Скопье из Стамбула, заявил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Транспортное средство было зарегистрировано в Северной Македонии. Туристы отправились в Турцию на выходные.

Авария произошла на трассе "Струма" возле деревни Боснек к юго-западу от столицы Софии около трех часов ночи по местному времени (04:00 мск). Автобус врезался в отбойник и полностью выгорел.

Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек сгорели.
Бойко Рашев
глава МВД Болгарии

В больницу имени Пирогова в Софии доставили семь человек. У шестерых диагностированы ожоги, у одного пациента сломана нога, рассказали в пресс-службе правительства страны.

Директор медучреждения профессор Иван Пороманский заявил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии и их жизни ничего не угрожает. Он добавил, что некоторым может понадобиться хирургическое вмешательство.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев пояснил, что выжившим в аварии удалось разбить одно из окон автобуса и таким образом спастись. Председатель правительства Болгарии Стефан Янев подтвердил, что в сгоревшем автобусе были не только граждане Северной Македонии. В то же время граждан Болгарии среди пострадавших нет.

Российских туристов в автобусе не было, рассказали в посольстве РФ в Софии. Сообщается, что туроператор часто организовывал поездки по маршруту Скопье – Стамбул – Скопье.

Главные версии

Причина аварии и пожара выясняется. Сотрудники прокуратуры опрашивают пострадавших, сообщает болгарское агентство БТА.

Среди основных причин аварии рассматривают человеческий фактор и неисправность транспортного средства, сообщил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов. В свою очередь, в администрации города Перник склоняются к тому, что в аварии виноват водитель автобуса, сообщают местные СМИ. Выезжая на шоссе "Струма", водитель остановился на заправке.

Исключаю, что водитель уснул за рулем. От заправки до места аварии около 20 минут езды. Думаю, он перепутал дорогу, круто повернул руль, въехал передним колесом в знак, и тут произошла трагедия. Автобус загорелся спереди. Те, кто сидел сзади, разбили заднее стекло и сумели выбраться.
Васко Пиргов
представитель администрации города Перник

Один из выживших в аварии пассажиров рассказал, что слышал хлопок за несколько секунд до произошедшего, сообщил премьер-министр Северной Македонии.

Реакция мирового сообщества

Фото: AP Photo/Valentina Petrova

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с трагической аварией, сообщили в Кремле.

Соболезнования родственникам погибших в аварии выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти страшные времена Европа выражает солидарность с вами.
Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии

Президент Сербии Александр Вучич также направил властям Северной Македонии соболезнования в связи с дорожной аварией.

45 пассажиров автобуса погибли в аварии в Болгарии

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Носатов Иван

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