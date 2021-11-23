Как погибли почти полсотни пассажиров автобуса в Болгарии

По меньшей мере 46 человек, включая 12 детей, погибли в аварии с туристическим автобусом в Болгарии. ДТП произошло в ночь на 23 ноября. Туристы возвращались в Северную Македонию из Турции. Выжить удалось семерым пассажирам. Рассказываем подробности случившегося и выясняем, что могло послужить причиной аварии.
Полностью выгорел
Как минимум 46 человек, включая 12 детей, погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на западе Болгарии. Автобус возвращался в Скопье из Стамбула, заявил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Транспортное средство было зарегистрировано в Северной Македонии. Туристы отправились в Турцию на выходные.
Авария произошла на трассе "Струма" возле деревни Боснек к юго-западу от столицы Софии около трех часов ночи по местному времени (04:00 мск). Автобус врезался в отбойник и полностью выгорел.
В больницу имени Пирогова в Софии доставили семь человек. У шестерых диагностированы ожоги, у одного пациента сломана нога, рассказали в пресс-службе правительства страны.
Директор медучреждения профессор Иван Пороманский заявил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии и их жизни ничего не угрожает. Он добавил, что некоторым может понадобиться хирургическое вмешательство.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев пояснил, что выжившим в аварии удалось разбить одно из окон автобуса и таким образом спастись. Председатель правительства Болгарии Стефан Янев подтвердил, что в сгоревшем автобусе были не только граждане Северной Македонии. В то же время граждан Болгарии среди пострадавших нет.
Российских туристов в автобусе не было, рассказали в посольстве РФ в Софии. Сообщается, что туроператор часто организовывал поездки по маршруту Скопье – Стамбул – Скопье.
Главные версии
Причина аварии и пожара выясняется. Сотрудники прокуратуры опрашивают пострадавших, сообщает болгарское агентство БТА.
Среди основных причин аварии рассматривают человеческий фактор и неисправность транспортного средства, сообщил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов. В свою очередь, в администрации города Перник склоняются к тому, что в аварии виноват водитель автобуса, сообщают местные СМИ. Выезжая на шоссе "Струма", водитель остановился на заправке.
Один из выживших в аварии пассажиров рассказал, что слышал хлопок за несколько секунд до произошедшего, сообщил премьер-министр Северной Македонии.
Реакция мирового сообщества
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с трагической аварией, сообщили в Кремле.
Соболезнования родственникам погибших в аварии выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter.
Президент Сербии Александр Вучич также направил властям Северной Македонии соболезнования в связи с дорожной аварией.
45 пассажиров автобуса погибли в аварии в Болгарии