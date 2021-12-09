11 человек пострадали в аварии с автобусом в Нижегородской области

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"В результате аварии 11 человек обратились за медицинской помощью, водитель автобуса погиб", – говорится в сообщении.

По данным регионального главка полиции, автобус перевозил рабочих. ДТП произошло на дороге Ардатов – Арзамас около поселка Идеал. Водитель автобуса превысил скорость на повороте, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу. После этого произошло столкновение.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Ранее на федеральной трассе в Карелии опрокинулся автобус с пассажирами. В салоне находились 2 водителя, 34 туриста и экскурсовод. В результате ДТП травмы получили 6 человек, из них 5 были доставлены в больницу.