Полиция задержала водителя, скрывшегося после смертельного ДТП на Ленинградском шоссе

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Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
На Ленинградском шоссе в Москве нетрезвый водитель автомобиля Infiniti столкнулся с такси. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В результате аварии один из пассажиров такси погиб, а водитель и второй пассажир доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Водитель Infiniti скрылся с места аварии, спустя время автомобиль с характерными повреждениями обнаружили на 75-ом километре МКАД.
"При этом водитель отсутствовал. Он был задержан по месту проживания и доставлен в территориальный орган внутренних дел. Проведенной процедурой освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя такси, сбившего 5-летнего мальчика в центре Москвы. Авария случилась на 3-й Тверской-Ямской улице. После предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.
Один человек погиб в результе ДТП на Ленинградском шоссе
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