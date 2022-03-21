Полиция задержала водителя, скрывшегося после смертельного ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

На Ленинградском шоссе в Москве нетрезвый водитель автомобиля Infiniti столкнулся с такси. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате аварии один из пассажиров такси погиб, а водитель и второй пассажир доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Водитель Infiniti скрылся с места аварии, спустя время автомобиль с характерными повреждениями обнаружили на 75-ом километре МКАД.

"При этом водитель отсутствовал. Он был задержан по месту проживания и доставлен в территориальный орган внутренних дел. Проведенной процедурой освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя такси, сбившего 5-летнего мальчика в центре Москвы. Авария случилась на 3-й Тверской-Ямской улице. После предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.