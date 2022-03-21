Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровске

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Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла в районе улицы Шелеста поздно вечером в воскресенье. По данным надзорного ведомства, столкнулись автомобили Nissan Tiida и Toyota Crown.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле Nissan Tiida. Три человека госпитализированы", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Уточняется, что проведение процессуальной проверки находится на контроле в прокуратуре Хабаровского края.

Ранее два человека погибли и семь пострадали в аварии с участием микроавтобуса и легковушки в Селенгинском районе Бурятии. По данным регионального управления МЧС, столкновение произошло на автодороге Улан-Удэ – Кяхта.

До этого три человека погибли и еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика "КамАЗ" в Новосибирске.