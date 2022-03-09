Четыре человека пострадали в результате ДТП в Приморском крае

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Приморском крае, сообщает региональное УМВД РФ.
В Находке, в районе дома № 4 на улице Клубничной, водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Тoyota. Из-за удара автомобиль Тoyota столкнулся с автомобилем Lexus, двигавшимся за ним в попутном направлении.
В результате происшествия четыре человека пострадали. Травмы получили водители Nissan и Тoyota, а также находившиеся в авто дети в возрасте 1 год и 6 лет.
В пресс-службе ведомства добавили, с начала года мужчину 4 раза привлекали к административной ответственности за превышение скорости. По факту ДТП составлен административный материал по статье 12.24 "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
Ранее три человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Авария произошла в районе 08:00 по местному времени на 1019-м километре. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.
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