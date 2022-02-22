Полицейские задержали водителя такси, сбившего 5-летнего ребенка в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители провели задержание водителя такси, сбившего 5-летнего мальчика в центре Москвы. Об этом пишет пресс-служба управления ГИБДД по столице в своем телеграм-канале.

О ДТП стало известно накануне. Авария случилась на 3-й Тверской-Ямской улице. После предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.

"По факту ДТП проводится проверка", – подчеркнули в полиции.

Ранее ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте в Москве. Водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку.