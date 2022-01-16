Двое пострадали в ДТП со скорой на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что авария произошла на Люблинской улице. Там легковой автомобиль Daewoo врезался в карету скорой помощи.

Среди пострадавших – водитель и пассажир легковушки. В машине скорой в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в аварии в центре Москвы, где столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла одна женщина. Погибшая была пациенткой скорой помощи.