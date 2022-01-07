Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в центре Москвы

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Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
В результате аварии в центре Москвы, где столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла одна женщина, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, <...> столкнулись легковой автомобиль "Пежо" и автомобиль скорой медицинской помощи, который от удара столкнулся с трамваем. В результате погибла 65-летняя женщина", – говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибшая была пациенткой скорой помощи.
Еще один человек пострадал. ДТП произошло на площади Абельмановская Застава. Проверку по факту аварии взяла на контроль прокуратура Москвы.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы машина скорой помощи перевернулась после столкновения с другим автомобилем. В результате ДТП пострадала санитарка. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
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