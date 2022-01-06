Один человек пострадал в ДТП со скорой в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД столицы.

Уточняется, что ДТП произошло на площади Абельмановская Застава.

В результате аварии пострадал один человек. В ведомстве уточнили, что это пациентка скорой.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Витебской области Белоруссии. В автобусе находилось более 40 граждан РФ, которые ехали на экскурсию. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водитель иномарки погиб, пострадавшие госпитализированы.