Три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в Подольске

10:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в подмосковном Подольске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 01:40 в воскресенье, 16 января, на улице Кирова.
"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Audi. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Ранее смертельная авария произошла на трассе к северу от Иркутска на 100-м километре дороги Иркутск – Оса – Усть – Уда. Там столкнулись минивэн Toyota Wish и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В ДТП один человек погиб и шестеро были доставлены в медицинское учреждение.
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