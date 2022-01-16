Три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в Подольске

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Три человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в подмосковном Подольске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла около 01:40 в воскресенье, 16 января, на улице Кирова.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Audi. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Ранее смертельная авария произошла на трассе к северу от Иркутска на 100-м километре дороги Иркутск – Оса – Усть – Уда. Там столкнулись минивэн Toyota Wish и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В ДТП один человек погиб и шестеро были доставлены в медицинское учреждение.